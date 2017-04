Présidentielle: François Fillon progresse, ses rivaux sont stables

20 % des électeurs français voteraient pour le candidat Les Républicains à la présidentielle, François Fillon, si les élections se tenaient aujourd'hui, d'après un sondage OpinionWay/ORPI pour Les Échos et Radio Classique, publié mercredi 12 avril.

Les sondeurs soulignent que tandis que les positions de ses rivaux restent inchangées, l'ancien Premier ministre français réussit à talonner Marine Le Pen et Emmanuel Macron, gagnant un point en cote de popularité en 24 heures.

Ainsi, la Présidente du Front national (FN) Marine Le Pen arriverait en tête avec 24 %, devançant Emmanuel Macron d'un seul point (23 %) et François Fillon qui recevrait 20 % des votes des électeurs. Le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon (18 %) et le socialiste Benoît Hamon (7 %) sont derrière le trio de tête, perdant à nouveau un point.

Le sondage a également fait savoir que le candidat en tête des intentions de vote au premier tour, Marine Le Pen, perdrait au deuxième tour, qu'elle soit opposée à Emmanuel Macron ou à François Fillon. Ainsi, le Républicain l'emporterait avec 58 % des votes, contre 42 %, tandis que l'ancien ministre de l'Économie recueillerait 62% des votes, contre 38%.

La France est engagée actuellement dans une longue période électorale. L'élection présidentielle française de 2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les Français se rendront aux urnes pour élire le Président du pays pour un mandat de cinq ans.

