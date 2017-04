Fausse alerte à Paris: une bonbonne de gaz retrouvée près de l'ambassade russe

Dans la soirée du jeudi 13 avril, l'ambassade de Russie à Paris située boulevard Lannes a été bouclée par la police à cause d'une bouteille de gaz suspecte retrouvée près du bâtiment. Les premières images de l'ambassade bouclée ont été publiées sur Twitter vers 20h40.

Un quart d'heure plus tard, des internautes ont annoncé qu'il s'agissait d'une fausse alerte et que les démineurs, après avoir examiné la bouteille, étaient partis.

Outre cela, une vidéo attestant de la présence policière aux environs de l'ambassade a été diffusée pendant une demi-heure par un témoin en direct sur Periscope.

