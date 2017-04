Sondage: Le Pen en tête, Mélenchon rattrape Fillon dans les intentions de vote

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle française approche, les sondages indiquent des changements dans les intentions de vote.

Les résultats concernant le candidat de la droite François Fillon et le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sont les plus curieux. Alors que Jean-Luc Mélenchon talonnait François Fillon dans d'autres sondages, cette fois-ci, ils recevraient tous les deux le soutien de 19 % des électeurs.

Le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio en date du jeudi 13 avril montre que la présidente du Front national Marine Le Pen est en tête avec 23,5 %, suivie par le fondateur du mouvement En Marche ! Emmanuel Macron, crédité de 22,5 %.

Selon un sondage OpinionnWay/ORPI pour Les Échos et Radio Classique, publié mercredi 12 avril, Marine Le Pen arriverait en tête avec 24 %, devançant Emmanuel Macron d'un seul point (23 %). 20 % des électeurs voteraient pour François Fillon. Jean-Luc Mélenchon (18 %) et le candidat socialiste Benoît Hamon (7 %) se classaient derrière le trio de tête.

