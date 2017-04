Manuel Valls accusé d’avoir dépensé des milliers d’euros pour des sondages sur lui

Argent, intrigues, succès fragile, défaites, opinion publique fluctuante: elle est dure la vie des hommes politiques quel que soit leur pays. Aujourd'hui, tu es sous le feu des projecteurs, demain tu pourrais bien te retrouver sur la paille. Mais jusqu'où sont prêts à aller certains pour garder la bienveillance de leurs électeurs? Ainsi, selon France 2, préoccupé par son image, l'ex-Premier ministre français Manuel Valls a gaspillé des milliers d'euros pour réaliser des sondages sur lui-même!

D'après les informations présentées par le magazine hebdomadaire Envoyé spécial, environ une bonne moitié des enquêtes commandées en 2016 à des instituts de sondages était consacrée à un seul sujet visant à connaître et augmenter la popularité de Manuel Valls au lieu de mesurer l'opinion du peuple français sur l'action du gouvernement.

Dans le même temps, selon la même source, en juin 2014, le Service d'information du gouvernement (SIG) a également passé une commande à Ipsos, lui demandant de réaliser un « bilan d'image du Premier ministre ». De ce fait, après avoir interrogé un vaste échantillon de Français, l'institut de sondages a présenté un document de 111 pages exposant toutes les facettes du caractère, de la gestuelle et de l'apparence du chef du gouvernement.

Toutefois, tout cela a un coût car cette seule étude réalisée du 28 avril au 12 mai 2014 aurait été achetée 53 520 euros.

Jusqu'à maintenant, Manuel Valls n'a pas donné de commentaires à ce sujet.

