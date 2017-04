Le Pen vs «?»: qui talonne Macron?

Qui sont les candidats qui s'affronteront au second tour ? À moins de 10 jours du premier tour de la présidentielle, nul ne peut apporter avec certitude une réponse à cette question, un cas sans précédent dans l’histoire des élections présidentielles de la Ve République en France. Comme en témoignent plusieurs sondages d'intentions de vote, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en recul ces derniers jours, tandis que le candidat Les Républicains, François Fillon, et celui de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ne cessent de monter, ce qui rend pratiquement égaux les chances des quatre grands favoris au second tour.

Ainsi, à en croire le sondage réalisé les 12 et 13 avril par Ipsos-Sopra Steria pour le quotidien Le Monde, Marine Le Pen et Emmanuel Macron perdent deux points chacun et totalisent 22 % des intentions de vote. Cependant, il convient de souligner que pour la Présidente du FN, 85 % des électeurs se disent sûrs de ne pas changer d'avis contre 65 % pour ceux d'Emmanuel Macron. Ainsi, à ce jour, les chances de la candidate du FN pour le second tour sont plus solides.

​Toujours d'après ce sondage, Jean-Luc Mélenchon, qui a gagné 1,5 point se classe juste derrière ce duo avec 20 % des intentions de vote (choix définitif pour 66 %) suivi de François Fillon qui a progressé d'un point pour totaliser 19 % (choix définitif pour 80 %).

Vu la marge d'erreur statistique, ces deux derniers ont toutes les chances de devancer les deux favoris, notamment Emmanuel Macron.

Sondage: le suivi quotidien de la présidentielle

Le sondage retraçant les tendances électorales, publié par Les Échos , confirme le recul de Mme Le Pen et M. Macron. Réalisé par PrésiTrack OpinionWay / ORPI, il indique que depuis le pic de 26 % enregistré les 4 et 5 avril, Mme Le Pen serait actuellement à 23 %. Après s'être maintenu à 24 %, Emmanuel Macron se retrouve à ce jour avec 22 % des intentions de vote.

​François Fillon après avoir connu une légère baisse se retrouve à nouveau à 20 % et Jean-Luc Mélenchon oscille ces derniers jours entre 17 et 18 % et vu qu'encore le 5 avril il n'était qu'à 15 % il peut facilement rattraper les autres candidats.

