Première fête de Pâques pour la cathédrale orthodoxe russe de Paris

La nuit du 15 au 16 avril, tous les croyants catholiques et orthodoxes fêteront Pâques, la plus grande fête chrétienne.

Pour la première fois depuis son inauguration en octobre 2016, la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte-Trinité, située au cœur de Paris sur le quai Branly, va accueillir des milliers de paroissiens pour assister à la liturgie pascale de Mgr Nestor, évêque de Chersonèse.

L'office va commencer à 22h30 par le carillon festif accompagné par des chants religieux du grand chœur de la cathédrale de la Sainte-Trinité. Puis, tous les croyants pourront participer à la procession dans les rues de Paris autour de la cathédrale. La circulation sera alors interrompue.

À la fin de la procession, pour la première fois cette année, Mgr Nestor adressera aux paroissiens ses salutations pascales « le Christ est ressuscité ».

Une fois la liturgie terminée, toutes les personnes le désirant pourront prendre part à un repas composé de plats traditionnels pascals russes organisé par le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe (CSCOR).

Le 16 avril, le CSCOR accueillera des enfants pour le festival pascal accompagné par de nombreux ateliers et un concert qui aura lieu dans le bâtiment de l'amphithéâtre.La cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris est une cathédrale chrétienne orthodoxe de styles architecturaux byzantin et russe conçue par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et inaugurée en octobre 2016. Elle est située sur le quai Branly à deux pas de la tour Eiffel.

Cette année, elle accueillera pour la première fois les croyants venus pour assister à la plus grande fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus. La date de Pâques change chaque année car elle est déterminée par le calendrier lunaire. Les chrétiens orthodoxes utilisent le calendrier julien, c'est pourquoi leur célébration de Pâques tombe souvent à une date différente de celle du calendrier de l'Église catholique romaine et des églises protestantes, qui suivent le calendrier grégorien. Cette année, la Pâques catholique coïncide avec la Pâques orthodoxe.

