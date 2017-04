La DGSI sonne l’alarme: une menace pèse sur les principaux candidats à la présidentielle

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a mis en garde les principaux candidats à l'élection contre une sérieuse menace à leur sécurité de la part d'extrémistes, communique le Journal du Dimanche.

© AFP 2017 STEPHANE DE SAKUTIN Fekl: aucune menace ne sera écartée pendant la présidentielle

Selon le média, un avertissement a été adressé cette semaine précisant que la menace pesait non seulement sur les candidats, mais aussi sur leur QG de campagne. Simultanément, la DGSI a envoyé des notes d'information appropriées aux services de police chargés de leur protection.

De l'avis de la DGSI, il s'agit d'une menace « sérieuse et imminente ». Le parquet de Paris chargé de la lutte antiterroriste a déjà ouvert une enquête préliminaire.

Le ministre de l'lntérieur Matthias Fekl s'est refusé à tout commentaire sur cette information.

