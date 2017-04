Harry Potter, Aladin et Astérix lancent une campagne anti-FN à Paris (photos)

Lundi matin, des affichent avec Harry Potter, Yoda, Aladin, Astérix et Obélix exhortant à ne pas voter pour Marine Le Pen ont fait leur apparition dans le 17e arrondissement de Paris.

Pour des raisons encore inconnues, les héros légendaires, manifestement politiquement engagés, appellent les Parisiens à ne pas donner leur voix à la candidate du Front National.

Astérix s'étonne par exemple de la hausse éventuelle du prix du poisson au cas où la France quitterait l'Union européenne. Le pauvre Aladin semble, lui, ne pas être dans son assiette lorsqu'il évoque « ce cauchemar bleu Marine ».

© Sputnik. Victoria Ivanova Harry Potter, Aladin et Astérix lancent une campagne anti-FN à Paris

Hier, une manifestation de protestation contre Marine Le Pen a été organisée au départ d'Aubervilliers. Une heure et demie après le début de la manifestation, la situation a commencé à dégénérer: plusieurs pétards ont été lancés tandis que les manifestants s'approchaient du Zénith qui accueillera un meeting de la dirigeante du FN ce lundi17 avril.

Des bouteilles ont été lancées en direction de la police. Un canon à eau est arrivé sur place. Par la suite, les manifestants se sont mis à scander: « Flics, assassins », en avançant vers la police, forcée de reculer.

La France est engagée actuellement dans une longue période électorale. L'élection présidentielle française de 2017 aura lieu les 23 avril et 7 mai. Les Français se rendront aux urnes pour élire le Président du pays pour un mandat de cinq ans.

