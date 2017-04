Jean-Marie Le Pen dévoile son vote à la présidentielle

Après une longue période de brouille politico-familiale, pendant laquelle Jean-Marie Le Pen avait menacé de ne pas voter pour sa fille à la prochaine présidentielle, le fondateur du FN a apporté son soutien à Marine Le Pen, critiquant au passage trois de ses adversaires.

« Moi, je vote MARINE », a tweeté M. Le Pen, exclu du parti en 2015.

Toujours selon lui, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise est le candidat des « communistes », Emmanuel Macron, candidat d'En marche!, est celui des « opportunistes », tandis que l'ex-Premier ministre François Fillon représente les « récidivistes ».

Ils sont les candidats: MÉLENCHON, des communistes. MACRON, des opportunistes. FILLON, des récidivistes. Moi, je vote MARINE! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 16 апреля 2017 г.

© REUTERS/ Vincent Kessler Israël condamne les propos de Marine Le Pen sur l’Holocauste

Après avoir toléré pendant plusieurs années des propos controversés qui ont valu de multiples condamnations à son père, Marine Le Pen l'avait fait exclure du FN en août 2015. En dépit des promesses de créer un parti concurrent, Jean-Marie Le Pen n'est jamais passé à l'acte, et a même financé la campagne de sa fille.

Annoncée au second tour par les sondages depuis le printemps 2013, Marine Le Pen compte rééditer la qualification de son père, en 2002. Après avoir obtenu 16,86 % des votes au premier tour, le fondateur du FN avait alors perdu au second face à Jacques Chirac, qui avait obtenu 82,21 % des suffrages.

