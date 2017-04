Deux militantes Femen font irruption sur scène lors du discours de Marine Le Pen (vidéo)

© Sputnik. Xénia Kozlitina Cocktails Molotov, pétards et canons à eau près du Zénith qui accueille le meeting du FN

Le meeting de Marine Le Pen, qui avait lieu lundi au Zénith, a été très brièvement interrompu par l'irruption sur scène de deux femmes au torse nu. Surgissant une après l'autre, elles ont été immédiatement évacuées par le service d'ordre du Front National, indique l'AFP.

Alors que Marine Le Pen tenait son discours, une femme est montée sur scène avec un bouquet de fleurs et des inscriptions sur son torse nu. Elle a été interceptée par plusieurs personnes des services de sécurité et immédiatement évacuée vers l'extérieur de la scène.

Réagissant à cet incident, la présidente du Front National a brièvement interrompu son discours pour fustiger la démarche:

« Ces extrémistes d'extrême gauche marchent sur la tête. Voilà l'inversion totale des valeurs qui viennent perturber un meeting de la seule femme qui défend les femmes », a-t-elle dénoncé.

Plus tard, une seconde femme dont le tors laissait apparaître des inscriptions s'est levée et a crié un slogan, suite à quoi elle a été expulsée par le service de sécurité. Dans un tweet, la Femen a menacé d'organiser de nouvelles actions.

Une autre Femen expulsée du meeting de Marine Le Pen pic.twitter.com/KKDbndtAtg — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 17 апреля 2017 г.

Le meeting de Marine Le Pen a été également émaillé de violences à l'extérieur du Zénith. De nombreux heurts ont opposé des manifestants anti-FN à la police. Alors que la première heure de manifestation s'était tenue dans une ambiance pacifique, accompagnée de slogans tels que « Stop au racisme, ouvrez les frontières », « Solidarité avec les migrants » ou encore « Le droit de vote pour tous », plusieurs pétards et bouteilles ont été par la suite lancés en direction des forces de l'ordre, a constaté une journaliste de Sputnik présente sur place.

