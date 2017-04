Trump est «un danger pour la paix», selon François Fillon

Invité d'Europe 1, François Fillon a condamné les récentes félicitations adressées par le Président américain à Recep Tayyip Erdogan, après la victoire de celui-ci au référendum tenu ce dimanche en Turquie.

Donald Trump « a une attitude imprévisible qui représente un danger pour la paix », a déploré M. Fillon mardi.

Le candidat de la droite a également évoqué la situation qui règne sur l'échiquier mondial dans le contexte de l'interventionnisme de Donald Trump.

« On ne peut pas intervenir militairement partout dans le monde sur une émotion, sur une décision […] C'est la vieille méthode du far west: on tire et on discute après », a déclaré le candidat sur Europe 1.

Cet interventionnisme de Donald Trump « impose que la France ait une voix indépendante. Je n'accepterai pas le retour d'une guerre froide entre les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde », a assuré M. Fillon, cité par l'AFP, faisant référence à la Russie et les États-Unis.

Les récentes frappes américaines en Syrie ont provoqué une vague de craintes: et si nous étions en route vers une troisième guerre mondiale? Selon certains experts, compte tenu du « comportement unilatéral et injustifié des États-Unis », il est impossible de ne pas parler d'une escalade à l'échelle internationale.

