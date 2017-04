Fillon dans le viseur des terroristes?

© REUTERS/ Benoit Tessier Fillon favori de la course à la présidentielle selon une étude des réseaux sociaux

Les officiers de sécurité de François Fillon ont été avertis vendredi de « risques avérés » sur le candidat de la droite à l'élection présidentielle, a-t-on appris mardi de sources concordantes LR, après l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat « imminent » à la veille de la présidentielle.

Les deux suspects, Mahiédine M. (30 ans) et Clément B. (24 ans), sont de nationalité française et sont originaires des Hauts-de-France. La section antiterroriste du parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire la semaine dernière, relate France info.

D'après la chaîne, la DGSI a réussi à récupérer notamment une « photo suspecte » dont l'auteur serait Mahiédine M., sur laquelle on voit un « fusil mitrailleur, associé à la Une du journal Le Monde du 16 mars avec François Fillon sur la couverture, un drapeau de Daech, et un lot de munitions formant les mots « La loi du talion ».

© AFP 2017 Jean-Philippe Ksiazek Étude des réseaux sociaux: Fillon en avance de 2,1% sur Macron

Les deux suspects ont été interpellés entre 10h et 11h ans le 3ème arrondissement de Marseille. Selon la chaîne LCI, une arme de poing, un fusil mitrailleur et des produits chimiques ont déjà été découverts dans leur domicile.

« Je félicite et je remercie les forces de l'ordre et les services de renseignements qui ont mis hors d'état de nuire deux personnes soupçonnées de préparer un attentat en lien avec l'élection présidentielle.La démocratie ne doit pas plier devant les menaces et les intimidations des terroristes. La campagne doit continuer jusqu'au bout », a declaré M. Fillon sur son site Internet suite à l'interpellation.

Dans la foulée, le ministère de l'Intérieur « avait renforcé la sécurité à Montpellier », où le candidat tenait meeting vendredi, a-t-on précisé de sources concordantes LR, évoquant la présence désormais de « tireurs d'élite » et de membres du Raid lors de ses réunions publiques.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »