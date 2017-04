Nicolas Sarkozy appelle les Français à voter Fillon le 23 avril

Selon l'ancien Président de la République française Nicolas Sarkozy, au premier tour de l'élection présidentielle en France qui aura lieu le 23 avril, les électeurs devront soutenir le candidat conservateur François Fillon.

« Chacun doit être clair avec ses responsabilités. Je veux dire clairement pourquoi je soutiendrai François Fillon: il a l'expérience, il a volonté, il a le projet qui permettra à la France d'assurer l'alternance avec les cinq années désastreuses que nous avons connues et éviter à la France le risque des extrêmes », a annoncé l'ancien Président français.

© AFP 2017 Jean-Philippe Ksiazek Étude des réseaux sociaux: Fillon en avance de 2,1% sur Macron

Il est à noter que le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

