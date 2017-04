Sondage: deuxième tour difficile pour l'extrême droite face à l'extrême gauche

La présidente du Front National Marine Le Pen perdra au deuxième tour de la présidentielle face à tous ses rivaux, selon un sondage réalisé par la Cevipof pour le journal Le Monde.

Selon le sondage, si au deuxième tour, l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen, il remportera avec 61% contre 39% des intentions de vote, l'ex-Premier ministre François Fillon avec 55% contre 45%, alors que le leadeur de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon gagnera avec 57% contre 43%.

© AFP 2017 Philippe Huguen Les marchés financiers et l’élection présidentielle française

Concernant le premier tour de l'élection, le rapport de forces n'a pas changé. Macron est en tête avec 23% des intentions de vote, suivi par Marine Le Pen avec 22,5%. Fillon est en troisième position (19,5%) talonné par Mélenchon (19,45%)

Toujours selon ce même sondage, 28% des Français ne se présenteront pas dans les bureaux de vote.

Les élections présidentielles en France se dérouleront en deux tours, le 23 avril et le 7 mai.

