«Forte et indépendante», Marine le Pen avoue être une femme à chats

Marine Le Pen, présidente du Front National, qui a entre autres l'intention de faire sortir la France et du commandement intégré de l'Otan et de l'UE, a plusieurs fois fait part de sa passion pour les chats. Elle a déjà publié plusieurs photos sur son compte Twitter où elle pose en compagnie de ces matous qui illustrent bien son attachement aux félins.

#LePen "@MLP_officiel est très attachée à ses chats! Parfois, elle disait vouloir tout quitter pour un élevage de chats" @olivierbeaumont pic.twitter.com/KqbNyTLB4o — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) 15 février 2017

En outre, Marine Le Pen s'était auparavant engagée dans la défense des animaux. Dans une vidéo filmée à cette occasion, elle apparaît entourée de ses chats adorés.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ironisent sur le fait qu'être une femme à chats l'aide à créer l'image d'une femme forte et indépendante.

Marine Le Pen, qui en cas de victoire à la présidentielle promet de faire sortir la France du commandement militaire de l'Otan, de restituer les frontières nationales, de quitter l'espace Schengen et l'UE ainsi que de renvoyer les migrants dans leur pays d'origine, juge qu'elle est assez forte pour prendre des mesures décisives.

