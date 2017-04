Une autre fusillade au centre de Paris

Une autre fusillade aurait éclaté jeudi soir au centre de Paris, près des Champs-Elysées, selon des sources policières citées par l'agence Reuters.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police #Paris pic.twitter.com/bkyXPTR9RN — Je Suis Français (@JeSuisFrancais3) 20 avril 2017

​Les forces de l'ordre évacuent les gens des lieux publics le long des Champs-Elysées, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde.

Des hélicoptères de police survolent le centre de la capitale française bouclé les forces de l'ordre.

Un policier tué et un autre blessé par des coups de feu à #Paris. https://sptnkne.ws/ehJj Publié par Sputnik France sur jeudi 20 avril 2017

​Plus tôt dans la soirée, un policier a été tué et deux autres blessés lors d'une fusillade sur les Champs-Elysées. Le deuxième policier a plus tard succombé à ses blessures. Un assaillant a été éliminé par le feu de riposte, l'autre serait en fuite.

#ChampsElysées Les stations de métro Ligne 1 George V, Roosevelt et Champs-Elysées-Clémenceau sont fermées; dispositif de sécurité maximal — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 20 avril 2017

Les sapeurs inspectent le véhicule du tireur éliminé aux Champs-Elysées, d'après le ministère de l'Intérieur.

​Ces attaques se tiennent pendant le dernier rendez-vous télévisé des onze candidats à la présidentielle française. Le premier tour de l'élection est programmé pour le 23 avril.

