Les derniers «débats» avant la présidentielle, ou une course de 15min pour des candidats

© AFP 2017 Bertrand Guay Les débats de ce jeudi: «Des monologues sans vraiment d’intérêt»

Si lors des éditions précédentes des débats présidentiels, les réseaux sociaux bouillonnaient, pleins de différentes et multiples réactions, ce soir, alors que la chaîne France 2 a proposé aux candidats ce format de courtes interviews personnelles, les internautes semblent avoir l'air plus calmes. Pourtant, ils n'ont pas pu s'empêcher de réagir face à ce nouveau format inattendu.

Ainsi, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont souligné qu'en raison du format des interventions, devant deux journalistes qui posent des questions, l'évènement organisé par France 2 ressemblait plutôt à une émission préenregistrée :

Pas terrible cette émission #15minutespourconvaincre

Les candidats récitent tranquillement leurs partitions face à 2 journalistes en carton — Manu (@____Manu) 20 avril 2017

#15minutesPourConvaincre est une émission enregistrée? Ce débat est hors sol. #ChampsElysees — Libertas (@libertates) 20 avril 2017

Les internautes attendent plutôt la fin de l'émission, lorsque tous les candidats se ressembleront sur le plateau. Cela pourrait au moins animer l'évènement…

#15minutespourconvaincre "Les candidats se retrouveront tous ensemble sur le plateau à la fin de l'émission" @alex_Kara @France2tv #LGDM — Le Grand Direct (@LGDM_Officiel) 20 avril 2017

Pourtant, il y en a certains qui ont quand même apprécié ce nouveau format, mais ils ne sont pas nombreux :

Autre chose encore, outre les réactions des internautes à l'égard du format des débats, ce sont les objets que les candidats ont apporté sur le plateau comme symboles qui ont servi d'occasion pour rire :

Les paris sont ouverts sur l'objet que va ramener Lassalle? Moi je dis une bouteille de pinard!#15minutesPourConvaincre pic.twitter.com/wGTmSwjele — Thomas te mate (@Thomas_Jaubert) 20 avril 2017

Jacques Cheminade, quel objet avait vous apporté?

— J'ai apporté mon futur 1er Ministre, E.T. l'extraterrestre #15minutesPourConvaincre pic.twitter.com/tu5ntvQaUY — Benjamin (@Bide_Ben) 20 avril 2017

Cheminade qui ramène des bifaces au ""débat""… Punaise mais même ses objets appartiennent à la préhistoire 😂 #15minutesPourConvaincre — Cello (@Oakirart) 20 avril 2017

— Bonjours Mr Macron, quel objet avez-vous amené?

— Mon programme

— Mais il n'y a rien…

— Justement#15minutesPourConvaincre pic.twitter.com/AkV09LhC7N — SKULLY φ (@ShellyKooperMTZ) 20 avril 2017

#15minutesPourConvaincre

— Jean Lasalle qu'est ce que vous avez apporté?

— pic.twitter.com/b1qmcjQwqA — money, power, glory (@TristanHinsch) 20 avril 2017

Lassalle je suis sur comme objet il va ramener une bouteille de vin et servir un coup à tout le monde #15minutesPourConvaincre — Clément-Joseph (@C_J_FRANCESCHI) 20 avril 2017

L'incident survenu sur les Champs-Élysées a attiré l'attention des internautes :

Un bon résumé trois jours avant la date fatidique :

Tous ces candidats ont plein d'idées pour dépenser l'argent qu'ils n'ont pas #15minutesPourConvaincre — Florent (@Florent5742) 20 avril 2017

