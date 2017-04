Le suspect abattu par la police après l'attaque de Paris (premières images)

À seulement trois jours d'une présidentielle placée sous haute surveillance en raison de la menace djihadiste, la France a été frappée jeudi soir par un nouvel attentat: un policier a été tué en plein cœur de Paris, sur les célèbres Champs-Elysées.

Deux autres policiers ont été blessés, dont l'un grièvement, tandis qu'une touriste a été plus « légèrement » touchée par balle, selon les autorités. L'assaillant a été abattu par la police.

Notre correspondant sur place a obtenu la vidéo ci-dessus d'un témoin occulaire de l'attaque.

L'attaque, qui a eu lieu vers 21H00, a été presque aussitôt revendiquée par le groupe djihadiste Daech, à l'origine de la plupart des attentats, parfois de masse, qui ont fait 238 autres morts depuis 2015 en France.

« L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique », selon un communiqué publié par son organe de propagande Amaq.

Or, selon des sources proches de l'enquête, l'agresseur abattu est un Français de 39 ans, qui faisait déjà l'objet d'une enquête antiterroriste. Ce qui pose donc la question de savoir s'il s'agit du même homme que celui mentionné par Daech.

L'homme était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers et avait été arrêté le 23 février, avant d'être remis en liberté par la justice faute de preuves suffisantes, selon des sources proches de l'enquête. Il avait déjà été condamné en 2005 à quinze ans de réclusion pour tentatives d'homicide volontaire sur un policier, un élève gardien de la paix et le frère de celui-ci, en Seine-et-Marne.

