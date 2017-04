Attaque de Paris: un homme se présente à la police en Belgique

Au lendemain de l'attentat contre la police en plein cœur de Paris l'enquête se poursuit. Un homme soupçonné d'être impliqué dans l'attaque s'est présenté ce vendredi à la police belge, a annoncé le porte-parole du ministère belge de l'Intérieur.

« L'homme faisant l'objet d'un avis de recherche diffusé par les autorités belges s'est présenté dans un commissariat d'Anvers », a déclaré à l'AFP, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

© AFP 2017 Benjamin Cremel Ce que l’on sait au lendemain de l’attentat sur les Champs-Élysées

Selon le responsable blege, «à l'heure actuelle, à 09h15 ce matin, il n'y a pas de lien» entre la fusillade à Paris et la Belgique, même si « l'enquête se poursuit activement en étroite collaboration avec les enquêteurs français ».

Le soir de l'attaque, la Belgique a remis à la France un avis de recherche pour retrouver un potentiel complice de l'auteur de la fusillade.

En outre, trois proches de l'assaillant sont interrogés en garde à vue par les services antiterroristes français, indique l'AFP, citant une source judiciaire. Ces trois personnes font partie de l'entourage du tueur abattu par les forces de l'ordre, un Français de 39 ans, et se trouvaient aux domiciles perquisitionnés par les enquêteurs durant la nuit de jeudi à vendredi.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »