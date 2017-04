«De Washington à Moscou»: Fillon veut une grande coalition contre le terrorisme

François Fillon a déclaré vendredi, au lendemain de l'attaque terroriste contre des policiers à Paris, que le combat contre le « totalitarisme islamiste sera la priorité de son quinquennat ».

« Ma politique étrangère sera focalisée sur la destruction de l'État islamique, je prendrai l'initiative de la construction d'une coalition internationale », a-t-il souligné lors d'une déclaration à son QG de campagne.

Selon le candidat, « plus les États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Iran, la Turquie, les pays du Golf sont divisés, plus la victoire contre le totalitarisme islamique est retardée ».

« De Washington à Moscou, je prendrai donc l'initiative diplomatique afin de créer les conditions de la coalition internationale contre le terrorisme », a annoncé François Fillon.

« Nous sommes en guerre. Il n'y a aucune alternative, c'est eux ou nous », a-t-il conclu.

