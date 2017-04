Présidentielle en France 2017: qui sont les candidats les plus «geeks»?

Hologramme, réalité augmentée, robots, applications dernier cri… La campagne électorale française de 2017 a été la plus progressiste qu'on ait jamais vue.

Le plus impressionnant a été un meeting de La France insoumise tenu en simultané dans plusieurs villes grâce à… un hologramme. Mardi 18 avril, Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Dijon et s'est démultiplié à Nantes, Clermont-Ferrand, Montpellier, Grenoble, Nancy et Le Port, sur l'île de la Réunion. Une technologie mise au point par une start-up parisienne dont il s'était déjà servi lors de ses interventions à l'occasion de la présidentielle.

L’hologramme de Jean-Luc Mélenchon va déambuler dans sept villes en même temps https://t.co/80CBaAJJaI pic.twitter.com/dqWrKe2Aaf — Vanity Fair France (@VanityFairFR) 10 апреля 2017 г.​

« Ce qui peut sembler impossible ne l'est pas pour Mélenchon », s'est enthousiasmé à ce sujet un site d'information portugais.

Le Front national Marine Le Pen a lancé fin mars une application vraiment surprenante. Si rêviez de regarder en réalité les portraits comme ceux décrits dans la saga de Harry Potter, quand les personnes présentes sur le tableau peuvent bouger et même se déplacer, avec l'application « Marine Plus », tout cela est devenu possible.

L'application du Front national utilise la réalité augmentée pour faire « parler » les affiches de campagnes de Marine Le Pen. En scannant les affiches de campagne de Marine Le Pen avec son téléphone ou sa tablette, on peut les voir prendre vie et donner la parole à la candidate.

VIDÉO — Mélenchon en hologramme, Fillon et Hamon sur Snapchat, Le Pen en réalité augmentée… une campagne plus… https://t.co/U9a5zLKows pic.twitter.com/LTGQDNk4uC — LCI (@LCI) 20 апреля 2017 г.​

Si vous souhaitez voir un candidat grimé de lunettes, d'oreilles de chien et de fleurs, alors téléchargez sur votre portable l'application de partage d'images et de vidéos éphémères Snapchat. Ainsi, François Fillon, qui a été le premier à participer à un jeu de questions/réponses via cette application, a opté pour des lunettes de hippies.

Retrouvez mon interview sur @Snapchat dans la section Discover, pour 24 heures seulement! pic.twitter.com/L6Hz5ZmhaV — François Fillon (@FrancoisFillon) 17 апреля 2017 г.​

Benoît Hamon a décidé lui-aussi de ne pas rester à l'écart et d'utiliser des technologies dernier cri pour discuter de son programme. L'équipe du candidat a lancé « Botnoît amon », un bot (un robot, ndlr.), autrement dit un assistant capable de discuter avec les utilisateurs et de répondre à leurs questions à l'aide d'une messagerie instantanée.

Bien que la technique ne soit pas réellement nouvelle, elle a amusé les internautes.

Le bot d'Hamon fait des gifs quand tu lui cite le nom des 4 grands candidats pic.twitter.com/jXrhxny2Y1 — Ost (@Ostpolitik) 20 апреля 2017 г.​

Le bot de Benoît Hamon est beaucoup trop drôle pic.twitter.com/5d12LZ8SWh — NOË ☀ (@Zariokl) 20 апреля 2017 г.​

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »