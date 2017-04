Repousser la présidentielle en France «donnerait trop de pouvoir» aux terroristes

La décision des candidats à la présidentielle Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen de suspendre leur campagne électorale suite à l'attentat du 20 avril à Paris donne trop d'importance aux terroristes, a déclaré vendredi à Sputnik Alexandre Vautravers, expert en terrorisme du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).

« Il faudrait vraiment qu'un drame national ait eu lieu pour qu'on repousse l'élection présidentielle française […]. Mais je pense qu'un signal qui serait donné en annulant ou repoussant le calendrier d'élection présidentielle serait extrêmement mauvais, et donnerait trop d'importance, d'influence et de pouvoir à des terroristes », a indiqué M. Vautravers.

Selon l'expert, la France devrait plutôt se consacrer à l'élaboration d'une meilleure politique de sécurité et donc ceux des candidats qui minimisaient jusqu'ici le danger terroriste ne devraient pas remporter la présidentielle.

« Dans le contexte actuel, les candidats qui jusqu'à maintenant étaient […] dans le déni de ces réalités, du risque de menace terroriste, qui niaient les liens qui peuvent exister entre l'immigration incontrôlée, qui ne voyaient pas un manque de suivi au niveau de la justice […], ces candidats vont avoir un réel problème de crédibilité d'ici dimanche », a estimé M. Vautravers.

© REUTERS/ Benoit Tessier Fillon appelle à suspendre la campagne électorale à la suite de la fusillade à Paris

D'ailleurs, il est déjà trop tard pour des candidats pour commencer à formuler leur position concernant la sécurité, s'ils n'en ont aucune malgré le fait que la sécurité soit indispensable à la prospérité économique, a estimé l'expert commentant la déclaration faite vendredi matin par le candidat du mouvement En marche ! Emmanuel Macron lors d'une émission radio : « Moi, je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit ».

« Il faut des candidats qui aient une vraie vision de la sécurité. La sécurité n'est pas quelque chose qui se fait uniquement le vendredi après-midi et qui se réfléchit uniquement le mardi matin. La sécurité doit faire partie d'une vision globale, d'ensemble, avec la surveillance sur les frontières, l'adhésion à une organisation de sécurité collective, l'influence d'un pays comme la France au sein du Conseil de sécurité de l'Onu », a-t-il noté.

