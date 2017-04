Jean-Frédéric Poisson: les Français peuvent choisir sans que leur réflexion soit perturbée

Face à la menace bien présente en France, ce que démontrent les événements tragiques de ce jeudi soir, Jean-Frédéric Poisson se prononce en faveur de la construction d'une coalition internationale avec la participation de la Russie et des États-Unis. Une construction qui serait la priorité de François Fillon, candidat LR que M. Poisson soutient, dans la lutte qu'il mènerait contre le terrorisme s'il était élu.

À la question de savoir si l'attentat aux Champs-Élysées pourrait influencer la présidentielle, par exemple favoriser un candidat plutôt que l'autre, M. Poisson estime qu'il est assez difficile de dire quelles conclusions les électeurs en tireront. Pourtant, il croit que le peuple français ne sera pas déstabilisé dans son choix suite à cet acte terroriste :

« Les Français sont assez grands pour choisir tout seul sans que tel ou tel événement ne vienne perturber leur réflexion. [Ils] sont assez grands pour choisir tout seul les candidats dont les projets sur la sécurité, le terrorisme et la lutte contre l'islamisme radical sont les plus sérieux. »

Et de poursuivre, que pour lui, c'est François Fillon qui représente les garanties les plus importantes sur ces différents sujets.

D'après M. Poisson, après la neutralisation des tentatives d'attentats contre les candidats à la présidentielle il y a 72 heures et de l'attentat contre les forces de l'ordre aux Champs-Élysées, il est évident que la menace est encore présente.

© REUTERS/ Benoit Tessier Fillon appelle à suspendre la campagne électorale à la suite de la fusillade à Paris

« Ce qui est certain, c'est que cela montre bien que […] l'état d'urgence n'a une efficacité telle qu'il soit indispensable, » estime M. Poisson, également rapporteur de la mise en œuvre de l'état d'urgence pour la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Le lendemain de l'attentat à Paris, Christophe Girard, maire socialiste du 4e arrondissement de Paris, a publié un message sur son compte Twitter dans lequel il proposait d'aller interroger M. Poutine sur cet attentat presque à la veille de la présidentielle. Il a par la suite supprimé son message, mais dans les commentaires n'a pas nié ces mots et a même expliqué que sa proposition était due à « beaucoup de manipulations possibles venues de pays proches pour perturber notre élection ».

M. Poisson juge « extrêmement graves » les accusations de Christophe Girard sur la soi-disant « implication de Poutine » dans l'attentat des Champs-Élysées :

« De deux choses l'une : ou alors M. Girard a les éléments matériels pour avancer ce genre de propos et donc il les fournit. S'il n'en a pas, c'est extrêmement grave. Quand on est un élu de la nation, avec des responsabilités significatives comme les siennes, c'est extrêmement grave de porter de telles accusations contre un pays qui, je le rappelle, est un pays amis. »

Et de conclure :

« La Russie n'est ni une dictature bananière, ni la Corée du Nord. Donc nous on trouve que c'est très grave. S'il a les preuves il les donne, s'il n'en a pas, j'espère qu'il aura des comptes à rendre à cause de ce qu'il a dit dans ce sens. »

