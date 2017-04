«Face à un pays au bord de l’explosion, il y a la tétanie de nos élites»

Les candidats à la présidentielle française ont accordé plus d'attention au chômage qu'à la sécurité lors de leurs campagnes ce qui révélerait leur perplexité devant le danger terroriste, a déclaré à Sputnik Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat spécialisé notamment dans la responsabilité pénale des dirigeants et la défense de victimes d'actes terroristes.

« Le pays est au bord de l'explosion, donc il y a une sorte de tétanie de nos élites qui se disent "Mon Dieu, ne parlons pas de ça parce que c'est tellement épouvantable et surtout parce que personne ne le maîtrise, bien on ne sait pas ce qui peut arriver" », a indiqué M. de Montbrial.

Seule l'attaque contre les policiers sur les Champs-Élysées à Paris, organisée à moins de trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, et pendant le dernier rendez-vous télévisé des candidats, les a obligés à revenir au sujet du terrorisme et à évoquer le problème de la sécurité en France. Pourtant, ce pays est en état d'urgence depuis les attentats de 2015.

« La sécurité est le terrorisme sont évidemment la préoccupation numéro un des Français […]. De ce point de vue-là, les élites notamment médiatiques se sont un peu coupées d'une réalité. Est-ce qu'elles s'en sont coupées parce qu'elles n'en ont pas conscience, je ne le pense pas du tout. Je pense que c'est un sujet qui tétanise tout le monde parce que cela illustre une chose : il y a en France une faillite totale d'un certain nombre de politiques depuis des dizaines d'années », a estimé l'avocat.

L'attentat du 20 avril, qui a fait un mort et trois blessés, a encore attiré l'attention du public français et international sur les djihadistes ce qui pourrait influer sur les résultats et la tenue même de la présidentielle.

« Cette période électorale permet aux djihadistes d'être à la fois sous l'œil du monde entier et en même temps d'impacter le processus électoral, à la fois en faisant changer d'avis les électeurs, en influant sur les votes et peut-être même s'il devait y avoir d'autres attaques d'une autre ampleur que celle d'hier, sur la tenue du scrutin lui-même. S'il devait y avoir des attaques le dimanche matin par exemple, il est envisageable que le scrutin n'aille pas au bout », note M. de Montbrial.

© Sputnik. Xenia Kozlitina Daech revendique l'attaque contre les policiers à Paris

Dans ce contexte, on se demande quel parti et candidat est favorisé par les attentats du 20 avril, vu que leurs programmes « se ressemblent assez ».

« Beaucoup de gens pensent que c'est le Front national, la réalité, c'est qu'on n'en a aucune idée. Ça peut aussi bien être François Fillon […]. Les candidats qui sont sur une ligne dure, où la sécurité a été plus mise en avant pendant leur campagne, qui peuvent peut-être bénéficier d'un report de voix qui serait dû à une émotion post-attentat », a conclu l'avocat.

