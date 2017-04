Toujours pas de favori pour la présidentielle, selon le dernier sondage publié

Selon la dernière étude réalisée par BVA, aucun des quatre favoris à l'élection présidentielle française, dont le premier tour aura lieu le 23 avril, ne prend une longueur d'avance.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent à égalité en termes d'intention de vote (23 %), le premier reculant d'un point tandis que la seconde reste stable.

Jean-Luc Mélenchon devance François Fillon. Le leader de La France insoumise progresse d'un demi-point, atteignant 19,5 % des intentions de vote, tandis que le candidat Les Républicains reste à 19 %.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »