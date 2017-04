Guyane: le centre spatial de Kourou va reprendre son activité

Le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou a été paralysé pendant plus d'un mois par des militants protestant contre l'insécurité et appelant améliorer les services de santé défaillants et le système scolaire. Ce lundi, le lieu de décollage des fusées européennes Ariane va finalement reprendre son activité.

« L'activité va reprendre lundi matin » et les trois lancements qui avaient été reportés jusqu'à nouvel ordre à cause du conflit social « vont être reprogrammés », a indiqué le centre spatial cité par l'AFP.

Le mouvement social a coûté « jusqu'à 500.000 euros par jour à Arianespace » et à ses partenaires, soit une dizaine de millions d'euros, a déclaré samedi l'opérateur de lancement satellitaire.

Auparavant, le gouvernement français a décidé d'allouer à la Guyane 2,1 milliards d'euros qui serviront à aider à surmonter les problèmes économiques et sociaux ainsi qu'à assurer un niveau approprié de sécurité dans la région.

La Guyane s'est retrouvée paralysé par des barrages routiers organisés sur fond de mouvements sociaux depuis plus d'un mois.

