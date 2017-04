Premier tour de l'élection: le taux de participation plus haut qu'en 2012

Selon le ministère de l'Intérieur, le taux de participation pour le premier tour de l'élection présidentielle française a atteint 28,54% dimanche à midi.

Le 21 avril 2002, marqué par une forte abstention, le taux de participation à la même heure était de 21,40% tandis que le 22 avril 2012, où l'abstention était faible, il s'élevait à 28,29%.

#ElectionPrésidentielle2017 28,54 %: taux de participation à 12h pour le 1er tour en 🇫🇷 métropolitaine (28,29 % en 2012 et 31,21 % en 2007) pic.twitter.com/vm5npBWn3V — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

​Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter dimanche 22 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017.

Près de 66 500 bureaux sont ouverts de 08H00 à 19H00 dans la plupart des communes, contre 18H00 lors des présidentielles précédents. Ils resteront accessibles jusqu'à 20H00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

