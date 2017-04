Présidentielle: tous les candidats ont voté

À la mi-journée du 23 avril, tous les onze candidats à la présidentielle française ont voté. Jean-Luc Mélenchon de France insoumise a fermé la marche en allant voter vers midi dans son bureau parisien du Xe :

L'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron a voté en compagnie de son épouse au Touquet vers 10 heures 30:

Le candidat Emmanuel Macron après avoir voté au Touquet ce matinhttps://t.co/0oBhX5km5C pic.twitter.com/zSSl9RsAN3 — Sputnik France (@sputnik_fr) 23 апреля 2017 г.

​La chef de file du Front natrional Marine Le Pen s'est rendue à Hénin-Beaumont, son fief du Pas-de-Calais, pour participer au premier tour des élections:

François Fillon vote à Paris sous haute protection policièrehttps://t.co/0oBhX5km5C pic.twitter.com/yVR5VcG219 — Sputnik France (@sputnik_fr) 23 апреля 2017 г.

François Fillon est allé voter dans le bureau du VIIe arrondissement de Paris, placé sous haute protection pour l'occasion :

​Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon a voté à Trappes, dans les Yvelines:

Nicolas Dupont-Aignan avait ouvert le bal à Yerres aux alentours de 9 heures à Yerres, suivi par Nathalie Arthaud à Pantin:

​​Le doyen de cette présidentielle, Jacques Cheminade, candidat pour la troisième fois, a voté dans la salle des mariages de la mairie du XXe arrondissement de Paris:

​Jean Lassalle a glissé son bulletin dans l'urne du bureau de vote de son village des Pyrénées, Lourdios-Ichère :

François Asselineau, accompagné d'un agent de sécurité, a voté à Paris XI :

Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, Philippe Poutou, a voté à Bordeaux :

