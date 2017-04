Le plus célèbre et le plus sexy des bouchers appelle les Français à voter

Le ministère français de l'Intérieur fait preuve d'imagination pour le scrutin présidentiel. Afin de lutter contre l'abstention au premier tour, les fonctionnaires français ont publié sur le compte Twitter du ministère une photo de Nusret Gökçe, propriétaire turc d'une chaîne de restaurants à viande. Ce bellâtre est devenu une star sur les réseaux sociaux il y a quelque temps déjà.

« C'est le jour J! Vous avez jusqu'à 19h00 ou 20h00 selon les villes pour aller voter », lit-on dans la publication du ministère français de l'Intérieur.

Le message est accompagné d'un cliché du boucher en question qui tient dans la main une enveloppe électorale au-dessus d'une urne. La photo a été réalisée à l'aide de Photoshop. Sur son T-shirt le hashtag #OuiJeVote est aussi visible.

C’est le jour J! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

​Aujourd'hui est le premier tour de l'élection présidentielle. Le deuxième aura lieu le 7 mai.

