Présidentielle: à Annonay, on a voté à l'aveugle

La salle des fêtes d'Annonay, où se trouvent les bureaux de vote de la ville, a été privée d'électricité à 12h45 en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble situé à proximité. Mais la panne n'a pas empêché les citoyens de déposer leur bulletin dans l'urne.

A #Annonay, on vote dans le noir suite à une panne de courant après un incendie. https://t.co/S6PCnQaJvh pic.twitter.com/2AZBZCTSRA — Le Dauphiné 26-07 (@LeDL26et07) 23 апреля 2017 г.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Présidentielle: tous les candidats ont voté

Le courant a été rétabli dans les bureaux de vote d'Annonay vers 14h00. Afin d'éviter tout nouveau problème pour le décompte des bulletins, un dispositif d'alimentation de secours devrait y être mis en place. Selon le maire Olivier Dussopt (PS), les communes ont l'obligation d'avoir ce genre de dispositif à leur disposition durant les divers scrutins.

Auparavant, deux bureaux de vote ont dû fermer de manière temporaire dans le quartier de Palente, à Besançon, à cause d'un véhicule suspect arrêté à proximité.

