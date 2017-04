Comment la «boîte à outils du KGB» a déterminé l’issue de l’élection française?

A quoi bon attendre les résultats du premier tour de l'élection? Dans un article intitulé « Comment la Russie a hacké l'élection française », le site Politico fait enfin de la lumière sur l'« ingérence du Kremlin » dans la présidentielle française.

Malgré les multiples appels de François Hollande à faire face aux manigances de Moscou en mobilisant tous les moyens nécessaires, les méchants Russes sont tout de même parvenus à « dépoussiérer la boîte à outils subversive privilégiée du KGB », selon le média.

Résultat, « trois des quatre candidats en tête des sondages appellent à des relations amicales avec Moscou et, sur le sujet, il est difficile de considérer Emmanuel Macron comme un faucon »… A en croire Politico, la Main du Kremlin peut se féliciter du travail accompli.

Votre humble serviteur Sputnik a eu l'honneur d'être qualifié par le journal américain d'« agence de presse contrôlée par Kremlin » servant volontiers de « boîte à outils du KGB ».

Pourtant, l'enjeu est plus important que vous ne le pensiez: l'élection présidentielle française désignera non seulement le futur dirigeant de l'Hexagone mais « sera un test décisif » censé montrer s'il est possible de « protéger les élections contre une influence extérieure dans un monde mondialisé dans l'ère informatique ».

Alors dites franchement, avez-vous pensé à la Main du Kremlin en déposant votre bulletin dans l'urne cet après-midi?

Le Politico espère toutefois que les démocraties parviendront à « s'adapter à une nouvelle façon de faire des affaires pour ne pas se retrouver, comme on dit en France, dans la merde (en français dans le texte, ndlr) ».

La Main du Kremlin vous laisse savourer les propos imagés du média américain et réfléchir sur l'avenir des démocraties « harcelées par la Russie ».

