Un photographe filmant l’action des Femen contre Le Pen arrêté par la police

Alors que Jacob Khrist, photographe professionnel de l'agence Hans Lucas, était en train de filmer la manifestation des Femen à proximité du bureau de vote de Hénin-Beaumont où Marine Le Pen a voté ce matin, il a été neutralisé par les forces de l'ordre, selon les informations diffusées par son agence.

« En ce jour d'élection, le photographe professionnel Jacob Khrist a été violemment interpellé à Hénin-Beaumont alors qu'il était dans l'exercice de son métier. Au commissariat de Lens (qui a coordonné l'action), c'est le black-out complet », peut-on lire sur la page officielle d' Hans Lucas sur Facebook.

Par ailleurs, l'agence indique qu'après plusieurs coups de fil au commissariat il était toujours impossible d'avoir des détails sur cette interpellation.

De nombreux témoins présents sur place au moment des faits ont filmé cette scène pour la diffuser sur les réseaux sociaux.

Selon l'Express, une douzaine de militantes du groupe Femen protestant contre la candidate à la présidentielle Marine Le Pen ont été interpellées par les forces de d'ordre ce dimanche matin à Hénin-Beaumont dans le département du Pas-de-Calais. Les militantes, à moitié dénudées, portant des masques et sur le torse l'inscription « Team Marine », ont été arrêtées par la police à proximité du bureau de vote dans lequel était attendue Marie Le Pen.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter ce dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017.

Près de 66 500 bureaux sont ouverts de 8h à 19h dans la plupart des communes, contre 18h lors de la présidentielle précédente. Ils resteront accessibles jusqu'à 20h dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

