Stress, angoisse, suspens: comment les Français attendent les résultats du 1er tour

Une cinquantaine de millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche 23 avril pour voter au premier tour de l'élection — et la plupart des électeurs frissonnent d'angoisse, à en croire leurs posts sur les réseaux sociaux. Une date importante pour l'avenir du pays, et bien que les Français soient habitués aux élections présidentielles, cette fois ils démontrent une préoccupation sans précédent.

Certains ironisent sur leurs sensations particulières :

D'autres évoquent même une ambiance digne d'un film d'horreur :

L'élection présidentielle française de 2017 est prévue les 23 avril et 7 mai. Le premier tour se déroule sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux sont ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes. Ils resteront accessibles jusqu'à 20h00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

