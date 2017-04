Les équipes de Sputnik, RT et Ruptly refoulées devant le QG de Macron

On n'est pas sur la liste : les journalistes de Sputnik, ainsi que ceux de RT Moscou, de RT France et de l'agence vidéo Ruptly, n'ont pas été admis au quartier général d'Emmanuel Macron à l'approche de la fin du vote au premier tour de l'élection présidentielle.

Pas d'accréditation pour l'équipe de RT Moscou et RT France au QG de #Macron #ElectionPresidentielle2017 malgré de nombreuses relances pic.twitter.com/UctCvWoksW — Cedric RT France (@Cedric_RTfrance) 23 апреля 2017 г.

En dépit de demandes répétées envoyées par les journalistes à l'avance, les équipes des trois médias ont été refoulées à la porte du QG. Selon une correspondante de l'agence Sputnik présente sur place, des journalistes qui ne figuraient pas sur la liste des accrédités semblaient pouvoir rentrer « sur simple appel talkie-walkie ».

Emmanuel Macron entretient des relations difficiles avec les médias russes. Pendant sa campagne électorale, l'équipe du candidat d'En Marche ! avait accusé RT et Sputnik de véhiculer de « fausses informations » à propos de M. Macron et de « travailler en symbiose avec des organisations fascistes ou d'extrême droite ».

