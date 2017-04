Une messe en hommage au policier tué à Paris tenue ce soir

La cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli ce soir une messe en hommage au policier français Xavier Jugelé, qui a été tué dans l'attaque perpétrée dans le centre de Paris le 20 avril. Selon le diocèse de Paris, la messe a été tenue « pour rendre la paix dans le pays ».

Il est à noter qu'un hommage national serait rendu mardi prochain à la Préfecture de police de Paris. Selon l'Elysée, l'événement sera présidé par le Président de la République François Hollande.

À seulement trois jours du premier tour de la présidentielle, le policier Xavier Jugelé a été tué et deux autres personnes blessées dans une attaque en plein cœur de Paris perpétré par Karim Cheurfi, un homme de 39 ans, déjà condamné pour avoir tenté de tuer des gardiens de paix.

