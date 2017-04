Macron et Le Pen recueillent 23% à l’issue du premier tour, selon TF1

Selon les informations de la chaîne TF1, Marine Le Pen et Emmanuel Macron recueillent 23% chacun à l'issue du premier tour de la présidentielle qui se tient ce dimanche.

Toujours selon les estimations de TF1, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon viennent ensuite avec 19% chacun et n’accèdent donc pas au second tour prévu le 7 mai prochain.

La chaîne France 2 confirme que MM. Mélenchon et Fillon sortent de la course présidentielle. Toutefois, selon ses informations, ils recueillent 19,5% chacun.

Cependant, selon les estimations de BFM TV, l’ex-ministre de l’Économie Macron mène la course avec 23,7 %. Marine Le Pen est créditée de 22 % des suffrages exprimés.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris. Onze candidats étaient en lice.