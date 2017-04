Marion Maréchal-Le Pen: «Une victoire historique» pour les patriotes et les souverainistes

Après que les premiers résultats de l'élection sont apparus à la sortie des urnes, la députée du Front national Marion Maréchal-Le Pen a salué la qualification de Marine Le Pen pour le second tour de l'élection comme une victoire historique des patriotes, satisfaite d'un « clivage clair » avec Emmanuel Macron, arrivé en tête.

« Cela fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de candidat souverainiste qui soit parvenu au deuxième tour », a rappelé la députée FN du Vaucluse ce dimanche soir, évoquant « une grande victoire idéologique ».

"C'est une belle victoire pour tous les patriotes!" pic.twitter.com/JxQHZldOFp — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 23 апреля 2017 г.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement.

Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux étaient ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».