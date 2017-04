La police utilise des grenades fumigènes pour repousser des manifestants à Paris

Des policiers ont eu recours à des grenades fumigènes et essayent actuellement de contenir des manifestants qui commencent à casser des barrières place de la Bastille, au cœur de Paris. Suivez en direct l'ambiance de la manifestation post-électorale.

Détails à suivre

