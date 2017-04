Les Républicains miseront sur une majorité parlementaire

Alors que les premières prévisions annoncées juste après la fermeture des bureaux de vote accordent la victoire au premier tour à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, François Baroin, membre de l'équipe de campagne de François Fillon déclare miser sur les élections législatives.

Selon lui, le parti représenté à la présidentielle par François Fillon cherchera à obtenir la majorité au parlement lors des législatives prévues en juin.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris. Onze candidats étaient en lice.

