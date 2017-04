Philippot appelle «tous les électeurs», «y compris ceux de Fillon», à voter pour Le Pen

Le vice-président du Front national Florian Philippot a appelé dimanche « tous les électeurs, y compris ceux de Fillon » à voter pour Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. La présidente du Front national s'est qualifiée derrière Emmanuel Macron, selon les premières estimations.

« Je lance un appel à tous les électeurs, et y compris bien sûr les électeurs qui ont fait le choix de M. Fillon, et qui ont pu avoir le sentiment qu'au premier tour on leur a un peu volé leur élection », a déclaré l'homme politique dans une interview à la chaîne de télévision France 2, soulignant que Mme Le Pen avait réussi à imposer « le patriotisme à tous les niveaux ».

L'élection présidentielle française de 2017 a lieu les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris perpétré il y a seulement trois jours.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes. Ils étaient accessibles jusqu'à 20h00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

