Les leaders socialistes Hamon, Cazeneuve, Ayrault et Valls appellent à voter Macron

Éliminé du premier tour de l'élection présidentielle française avec un score historiquement bas pour son parti, Benoît Hamon a appelé dimanche 23 avril à voter au seconde tour du scrutin pour l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron.

« J'appelle donc à battre le Front national en votant pour Emmanuel Macron, même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à la représenter demain. Je fais une distinction entre un adversaire politique et une ennemie de la République. L'heure est grave », a déclaré M. Hamon.

« C'est une défaite morale, en particulier pour la gauche », a-t-il ajouté.

Bernard Cazeneuve, Premier ministre français, a également appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, réclamant une « position claire de tous les républicains » face au Front national.

« Ce soir la présence d'une candidate d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, 15 ans après le choc d'avril 2002, appelle une position claire et forte de tous les républicains. C'est la raison pour laquelle je les appelle solennellement à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle pour battre le Front national et faire échec à son projet funeste de régression de la France et de division des Français », a exhorté M. Cazeneuve.

Le ministre des Affaires étrangères, le socialiste Jean-Marc Ayrault, a aussi appelé à soutenir la candidature de l'ancien ministre de l'Économie au second tour de la présidentielle.

« Un choix clair : toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter Emmanuel Macron, pour la France, la République, l'Europe », a annoncé le ministre sur son Twitter.

Un choix clair: toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter E.Macron, pour la France, la République, l'Europe — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) April 23, 2017

​Après la déclaration de l'actuel Premier ministre, l'ancien chef du gouvernement, Manuel Valls, qui avait échoué aux primaires, a également exhorté à voter pour M. Macron invoquant « la gravité du moment » avec la qualification de la candidate FN, Marine Le Pen.

« Comme au 1er tour, je voterai Emmanuel Macron le 7 mai. Chacun doit mesurer la gravité du moment et tout faire pour rassembler. Pour la France », a-t-il précisé sur son compte Twitter.

Comme au 1er tour je voterai @EmmanuelMacron le 7 mai.Chacun doit mesurer la gravité du moment et tout faire pour rassembler.Pour la France. — Manuel Valls (@manuelvalls) April 23, 2017

© AFP 2017 John Macdougall Macron (23,7%) et Le Pen (21,7%) en tête du premier tour, selon un sondage IPSOS

​L'élection présidentielle française de 2017 a lieu les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris perpétré il y a seulement trois jours.

Quelque 47 millions de Français sont appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes. Ils étaient accessibles jusqu'à 20h00 dans certaines grandes villes, notamment à Paris.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».