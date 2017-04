Pour Poutou, Macron «n'est pas un rempart contre le FN»

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle, Philippe Poutou, a déclaré qu'il n'appelait pas à voter pour Emmanuel Macron au second tour, estimant que ce dernier n'était pas un « rempart contre le Front national ».

« Pour faire reculer durablement ce péril, il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la rue, contre l'extrême droite, mais aussi contre toutes celles et ceux qui, comme Macron, ont mis en place ou veulent imposer des mesures antisociales », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Et d'ajouter que les militants du NPA se joindraient aux manifestations contre le FN.

Ce dimanche, la France a vécu le premier tour de son élection présidentielle. Selon les résultats préliminaires obtenus à l'issue du dépouillement de 30 % des bulletins de vote ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui arrivent au second tour, prévu le 7 mai. Au total, onze candidats étaient en lice.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».