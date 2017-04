Selon un sénateur russe, «Macron gagnerait probablement au second tour»

D'après Vladimir Djabarov, le premier vice-président du comité du Conseil de la Fédération pour les affaires étrangères, Emmanuel Macron, qui a obtenu 23,7 % au premier tour de la présidentielle, devrait l'emporter au second tour.

« Je crois que le résultat du second tour de l'élection présidentielle est prédictible. Tous ceux qui ont perdu au premier tour vont appeler à voter en faveur de Macron pour que Marine Le Pen ne puisse pas gagner », a souligné M. Djabarov.

Et d'ajouter que les quatre candidats n'étaient pas loin les uns des autres.

« En tout cas, maintenant il est évident que les Français souhaitent des changements, ils sont venus voter pour choisir un nouveau Président. Le taux de participation, qui est assez élevé — quelque 70% —, le confirme », a-t-il précisé.

Selon les derniers chiffres présentés par le ministère de l'Intérieur de la France, après le traitement de 30 % des bulletins, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête avec 24,38 %). Macron arrive en deuxième position avec 22,19 %.

