Sondages: Macron battrait largement Le Pen au second tour par 64% contre 36%

Un nouveau sondage mené par la société Harris Interactive donne Emmanuel Macron largement vainqueur au second tour de la présidentielle avec 64 % des voix contre 36 % pour Marine Le Pen.

D’après une autre étude, réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, LCP/Public Sénat, RFI-France 24, Le Point et Le Monde, le candidat d'En Marche! remporterait la course à l'Élysée face à sa rivale du Front national avec 62 % des voix contre 38 %.

Le sondage Ipsos-Sopra Steria a été mené ce dimanche à partir de 20h15 auprès de 2 024 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

​Le sondage Harris Interactive a été effectué entre 20h05 et 20h30 auprès d'un échantillon de 2 684 inscrits sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 2 740 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».