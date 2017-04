Intérieur: Macron devant Le Pen au premier tour de la présidentielle

Le chef de fil du parti En Marche! Emmanuel Macron recueille 23,11 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle, devançant Marine Le Pen, qui obtient 23,08 %, François Fillon (19,81 %) et Jean-Luc Mélenchon (18,62 %), d'après les résultats du dépouillement d'environ 33,2 millions de bulletins de vote diffusés dimanche par le ministère français de l'Intérieur.

« Je veux m'adresser à tous les citoyens de France, de l'hexagone, comme des outre-mers. Je sais vos attentes. Je souhaite dans quinze jours devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, des patriotes face à la menace des nationalistes », a déclaré M. Macron après les nouvelles de sa qualification pour le second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».