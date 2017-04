Délégué LR en Russie: «Notre objectif maintenant, ce sont les législatives»

Alexis Tarrade, président de l'Union des Français de l'Étranger (UFE) et délégué du parti Les Républicains en Russie a commenté le bilan préliminaire de l'élection présidentielle française dans une interview à Sputnik.

« Nous sommes déçus, surtout pour les militants », a déclaré M. Tarrade.

Le représentant du parti Les Républicains a admis qu'il ne se faisait pas d'illusions, constatant que même selon les résultats préliminaires, François Fillon ne pourra dépasser ni l'ancien ministre de l'Économie, ni la présidente du Front national.

« Pour le second tour, pas de consigne de vote, nous sommes loin aussi bien de Macron, que de Le Pen », a déploré le délégué.

​M. Tarrade a tout de même expliqué que le parti n'allait pas capituler, indiquant que le principal objectif du parti Les Républicains après la présidentielle sera de faire un bon score aux élections législatives

« Notre objectif maintenant, ce sont les législatives, ou nous avons toutes les chances », a-t-il estimé.

François Fillon a reconnu dimanche soir sa défaite face à des « obstacles trop nombreux et trop cruels », après son élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».