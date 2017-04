Le défi du second tour: «Ouvrir une nouvelle page de la vie politique»

Pour le candidat d'En Marche!, le principal défi du second tour de la présidentielle consiste à rompre avec l'ancien système qui s'est montré inefficace.

« Le défi est d'ouvrir une nouvelle page de notre vie politique, et d'agir pour que chacun, avec justice et vitalité, puisse trouver sa place, en France et en Europe […]. C'est pourquoi je veux dès à présent construire une majorité de gouvernement, faite de nouveaux visages et de nouveaux talents. Chacun peut y avoir sa place », a-t-il clamé en soulignant qu'il fallait rompre avec le système qui « avait été incapable de résoudre les problèmes du pays depuis 30 ans ».

​Dans le même temps, réagissant à la qualification au second tour de la présidente du Front national, Emmanuel Macron a déclaré qu'il voulait être le « Président des patriotes face à la menace des nationalistes ».

© AFP 2017 JOEL SAGET, Eric FEFERBERG L'écart entre Macron et Le Pen se réduit et n'est plus que de 1%

​L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris, perpétré quelques jours avant le début du scrutin.Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Près de 66 500 bureaux ont été ouverts de 08h00 à 19h00 dans la plupart des communes, contre 18h00 lors des présidentielles précédentes.

