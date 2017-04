En Marche ! veut établir une stratégie bien précise pour lutter contre Le Pen

Laurence Haïm, porte-parole d'En Marche!, a accordé une interview à Sputnik le soir du premier tour de la présidentielle.

Ainsi, elle a fait part de la nécessité pour le mouvement d'Emmanuel Macron d'établir une stratégie bien précise pour lutter au second tour contre Marine Le Pen.D'après la porte-parole, l'objectif serait de montrer au monde entier que la démocratie était forte en France ainsi qu'en Europe.

Par ailleurs, elle a comparé la présidentielle en France à l'opposition entre l'actuel Président américain Donald Trump et son prédécesseur Barack Obama. Dans le même temps, Mme Haïm a évoqué son espoir que le peuple français allait suivre le leader d'En marche! parce qu'il se prononçait pour la démocratie en Europe.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour.

