Militantes de Mélenchon: «Hors de question de voter Macron»

Alors que les candidats du Parti socialiste et des Républicains, Benoît Hamon et François Fillon, ont appelé leurs partisans à voter Macron après avoir été battus au premier tour de la présidentielle tenu ce dimanche, le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas donné de consigne de vote, soulignant qu'il laissait ses partisans choisir. Un correspondant de Sputnik s'est rendu au QG de La France insoumise pour savoir pour qui voteraient ceux qui ont donné leur voix ce 23 avril à Jean-Luc Mélenchon.

« À titre personnel, je n'airai pas voter. Hors de question que j'aille voter Macron et j'espère sincèrement que les gens n'iront pas voter Macron », nous indique Johanna Cillaire, soulignant qu'elle s'abstiendra de voter au second tour.

« Moi, je vote Mélenchon. J'ai gardé un bulletin », enchaîne Karine Monségu, militante de La France insoumise et candidate aux législatives.

« Hors de question de voter Macron, pas possible », lance-t-elle à son tour.

À la question de savoir s'il n'y a pas de moindre mal dans le vote au second tour, Mme Cillaire répond que « Macron c'est le pire » des deux candidats.

Dans la situation qui s'est créée, Karine Monségu voit la conséquence de la stratégie mise en place par le Président actuel, François Hollande.

« Benoît Hamon a été mis en place par le système pour enlever des voix à Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui votaient Hamon donnaient des voix à Macron, car s'il n'y avait pas eu Hamon, on serait passés. C'était la stratégie de Hollande et les gens se sont laissés prendre », note-t-elle.

Et d'ajouter que l'élection d'Emmanuel Macron impliquerait l'ubérisation de la société, la fin des droits sociaux et des syndicats.

D'ailleurs, certains militants de M. Mélenchon disent préférer plutôt voter Le Pen que Macron.

