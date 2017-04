Marine Le Pen va attirer tous les souverainistes et tous les patriotes de France

Évoquant pour Sputnik la victoire de la Présidente du Front national (FN) au premier tour de la présidentielle, Gaëtan Dussaussaye, directeur national du FNJ, a déclaré qu'il s'agissait d'une grande victoire pour la famille des patriotes qui marque un tournant dans la politique du pays.

« Cela faisait déjà longtemps qu'on attendait d'avoir une candidature alternative, une candidature qui rompt, en définitive, avec 40 années de mondialisme, d'ultra libéralisme, d'immigration à tout va et de multiculturalisme », a-t-il expliqué à Sputnik.

Pour sa part, il croit que le duel entre Macron et Le Pen qui va se jouer au second tour ne va pas être facile.

« Évidemment, on a déjà vu finalement par les annonces qui ont été faites, aussi bien par François Fillon que par Benoît Hamon, que toute la caste qu'elle soit politique, médiatique, financière, bancaire va soutenir le candidat du système, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Maintenant, je pense que les Français en ont justement soupé de cette caste, de cette oligarchie. […] Ils veulent quelque chose de neuf, de moderne et surtout une Présidente qui les protège […] et pour ça je ne vois que Marine », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, selon lui, le score entre les deux favoris serait bien plus serré et il faudrait surtout voir la progression dans le nombre des voix.

« Je pense que demain matin ce sera très intéressant de regarder aussi le nombre de voix pour les comparer aux dernières élections régionales, aux dernières élections présidentielles. Et évidemment, c'est inévitable que Marine Le Pen a augmenté son nombre de voix », a indiqué M. Dussaussaye.

Dans le même temps, le directeur national du FNJ a affirmé que Marine Le Pen pourrait attirer au second tour tous les souverainistes et tous les patriotes de France qu'ils viennent de la droite ou de la gauche.

« Les patriotes ne sont ni de gauche, ni de droite. Ce qu'on leur lance comme message, c'est de se réunir derrière Marine Le Pen pour éviter que le fils de banquiers arrive à la tête du pouvoir », a-t-il conclu.

L'avenir est bleu marine, patriote, tout simplement Français! En avant vers la victoire! #Marine2017 pic.twitter.com/n32arcRsU0 — Gaëtan Dussausaye (@G_Dussausaye) 23 апреля 2017 г.

​

© AFP 2017 Alain Jocard Militantes de Mélenchon: «Hors de question de voter Macron»

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Le premier tour s'est déroulé sous haute surveillance après le dernier attentat à Paris il y a trois jours seulement. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour.

